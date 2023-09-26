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Эксперт по энергетике Гривач объяснил, почему диверсий на трубопроводах станет больше

Алина Луговая
19:55 26.09.2023
Гривач сообщил, что на примере расследования диверсии на «Северных потоках» спустя рукава другие компании увидели, что за это ничего не будет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Метод конкурентной борьбы при помощи диверсий на нефте- и газовых трубопроводах будет набирать популярность, поскольку мир увидел, что расследование взрывов на «Северных потоках» проводилось спустя рукава, заявил «Звезде» заместитель  гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Гривач назвал два ключевых последствия диверсии на «Северных потоках». Во-первых, по словам эксперта, не смотря на то, что в прошлом году в Европе была аномально-теплая зима, цены на газ поднялись до экстремально высоких уровней. Кроме того, этим терактом были ликвидированы возможности для того, чтобы провести переговоры и как-то смягчить эффект от имеющегося кризиса, добавил Гривач.

Во-вторых, диверсия на «Северных потоках», в частности ее расследование, может стать примером для поведения других игроков на рынке.

«Второе следствие - это уязвимость критической инфраструктуры по всему миру. Все подумали "а что так можно было?" когда видят, как проводятся расследования спустя рукава, с заметанием следов, недопуском России, как заинтересованной стороны в объективном и быстром расследовании, компанию не пускали на протяжении месяца, чинили другие препятствия. Выводы делаются», - заявил Гривач.

По словам эксперта, может, не сразу, но спустя какое-то время такой подход к расследованию «может выйти боком».

«Такие методы конкурентной борьбы могут оказаться распространены, потому что энергетическая инфраструктура при всех системах мониторинга остается уязвимой. В мире огромное количество нефте- и газопроводов и других объектов, которые могут подвергаться таким же анонимным атакам с разрушительными последствиями для энергетической безопасности, да и просто безопасности, потому что там происходят выбросы всяких нежелательных веществ. Метан - это еще не худший вариант»,- отметил эксперт по энергетике.

Он обратил внимание, что Норвегия, один из крупнейших поставщиков газа в Европу, использует морской газопровод. Гривач добавил, что на текущий момент Европа смогла компенсировать за счет роста поставок сжиженного газа, сокращения газоемких и энергоемких производств, уменьшения спроса только часть российского газа.

«Компенсирована была за счет больших закупок СПГ с мирового рынка примерно треть. Остальное - это невосполнимые на сегодняшний день потери, которые, в том числе связаны с экономическими проблемами в зоне ЕС», - сказал Гривач.

В заключение Гривач добавил, что рост цен на газ в Европе сопровождался еще более серьезным ростом цен на электроэнергию, были потрачены огромные бюджетные средства для того, чтобы поддержать потребителей, которые не могли оплачивать газ и электроэнергию по новым тарифам.

Депутат бундестага Шмидт заявил, что подрыв «Северных потоков» коснулся 30 млн немцев - германская экономика серьезно просела из-за вынужденного перехода на дорогой сжиженный газ из США.

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