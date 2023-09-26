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Депутат бундестага Шмидт заявил, что подрыв «Северных потоков» коснулся 30 млн немцев

Ирина Елагина
17:12 26.09.2023
По данным немецкого политика, германская экономика серьезно просела из-за вынужденного перехода на дорогой сжиженный газ из США.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По меньшей мере 30 миллионов немцев ощутили на себе экономические последствия взрыва «Северных потоков». Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт поделился со «Звездой». своими наблюдениями в годовщину подрыва ниток российского газопровода.

«В Германии порядка 30 млн домохозяйств отапливались за счет газа. Цена на газ в отопительный сезон подскочили до заоблачных вершин. Люди получают астрономические счета по коммунальным услугам и по отоплению. Люди на себе испытали последствия подрыва газопроводов», - отметил Евгений Шмидт.

По мнению эксперта, вся немецкая экономика в целом серьезно пострадала из-за вынужденного перехода с дешевого российского на дорогой американский газ. И сейчас стало понятно, насколько велика была зависимость Германии от России.

«За прошедший год стало понятно, что Германия очень плотно сидела на энергоресурсах из России. Эти дешевые и стабильные поставки энергоресурсов из Российской Федерации обеспечивали благосостояние немецких граждан и в целом стабильность немецкой экономики. Теперь же когда потоки были подорваны, правительство плотно село на поставку сжиженного газа из США. И теперь стало понятно, что немецкая экономика не в состоянии быть самодостаточной. Если и дальше будет поступать дорогой сжиженный газ. Сейчас газ стоит в разы дороже, чем российский», - заявил Шмидт.

Сильнее всего пострадал энергоемкий сектор немецкой экономики.

«Мы наблюдаем рецессию в немецкой экономике, спад и в промышленности, и в целом экономических показателей. Ряд предприятий закрываются, ряд переносят производство в другие страны, где цены на энергоносители в разы дешевле. Весь энергоемкий сектор немецкой промышленности - а это огромная часть немецкой экономики - сейчас становится нерентабельным. Предприятия либо работают в полсилы, либо закрываются, либо переезжают. Что влияет на благосостояние немцев. Сейчас когда мы верстаем в бундестаге бюджет на следующий год, понятно, что правительству приходится везде, где можно, затягивать пояса , закрывая нужные для дальнейшего развития проекты», - резюмировал депутат.

При этом Шмитд обратил внимание, что немецкое правительство «не спешит ни с расследованием, ни с вводом в эксплуатацию и ремонтом "Северных потоков"».

Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш обнародовал новые сведения об участии американских спецслужб в диверсии на «Северных потоках».

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