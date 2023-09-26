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МИД Канады требует отставки спикера Палаты общин, пригласившего бойца СС в парламент

Никита Черненко
18:06 26.09.2023
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркнула, что спикеру лучше подать в отставку.
МИД Канады требует отставки спикера Палаты общин, пригласившего бойца СС в парламент
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в эфире телеканала CTV прокомментировала скандал, связанный с приглашением в канадский парламент Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» в годы Второй мировой войны.

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду на торжественное заседание парламента спикер палаты общин Энтони Рота пригласил бывшего добровольца 14-ой добровольческой дивизии войск СС, известной как «Галиция».

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», - заявила Жоли.

Посол Польши в Канаде уже потребовал извинений от канадского правительства за чествование бойца СС, подчеркнув, что Польша никогда не согласится обелять преступников, виновных в смерти тысяч поляков и евреев. Посол России в США посчитал реакцию госдепа США на овации нацисту в Канаде невнятной и особенно циничной.

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