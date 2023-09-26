Антонов назвал реакцию госдепа США на овации нацисту в Канаде циничной

Посол России в США Антонов посчитал реакцию госдепа США на овации нацисту в Канаде особенно циничной на фоне правочеловеческой повестки Штатов.

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал «невнятную» реакцию представителя госдепартамента Мэттью Миллера на овации нацисту в парламенте Канады, назвав отказ осуждения нацистских выпадов циничным. Посол подчеркнул, что США считают себя приверженцами правочеловеческой тематики.

«Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсесовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной», - приводит официальный Telegram-канал российского посольства ответ Антонова на вопрос о реакции Миллера.

Посол добавил, что политики в США демонстрируют невнимательность в том, что касается нацизма на Украине. Он привел в пример жестокую расправу над несогласными с госпереворотом 2014 года в Одессе и присутствие в стране добровольческих формирований с символикой СС.

Ранее стало известно, что Польша также осудила Канаду за случившееся и потребовала от премьер-министра страны Джастина Трюдо извинений. Польский посол Витольд Дзельский отметил, что дивизия СС «Галиция», которой принадлежал нацист Ярослав Хунке, убила тысячи поляков и евреев.