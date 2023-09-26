Axios: Байден начал носить теннисную обувь, чтобы меньше падать на публике

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Иностранный портал Axios выпустил материал, в котором отметили новый способ команды американского президента Джо Байдена снизить количество его падений на публике - он стал носить теннисную обувь.

Как отметили в статье, команда президента уже давно предпринимает попытки в этой области: в ноябре 2021 года Джо Байден занимался с физиотерапевтом с целью улучшить свой баланс. А после того, как июне этого года Байден споткнулся о мешок с песком и упал во время церемонии выпуска курсантов академии ВВС США в штате Колорадо, его стали часто видеть на публике в теннисной обуви. В это же время избиратели выражают беспокойство по вопросу пригодности 80-летнего президента для работы.

«Демократы, включая некоторых сидящих в администрации, в ужасе от мысли, что в самом кошмарном сценарии Байден упадет за несколько недель до выборов в ноябре 2024 года», - написал автор материала.

Ранее Джо Байден в ходе встречи с бразильским президентом Лулой да Силвой споткнулся о флаг Бразилии и забыл пожать руку высокопоставленному гостю. Стало также известно, что около 56% избирателей не одобряют нахождение Джо Байдена на посту президента США.