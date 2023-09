В стране и мире Деятельность Байдена на посту президента США не одобряют 56% избирателей Марина Крижановская Одобрительно к его президентству относятся 41% избирателей, при этом менее чем 4 из 10 нравится его управление экономикой. © Фото: Bonnie Cash Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press Читайте нас на: Американский президент Джо Байден побил свой рекорд по рейтингу не одобрения его деятельности на посту главы государства. Согласно проведенному опросу, 56% избирателей относятся не одобрительно к его деятельности. Телеканал NBC в период с 15 по 19 сентября по телефону опросил более тысячи американцев. Выяснилось, что 74% зарегистрированных избирателей серьезно опасаются (59%) или выражают умеренные опасения (15%) относительно наличия у 80-летнего Байдена необходимого психического и физического здоровья для второго президентского срока. Также сообщается, что его деятельность в сфере внешней политики не одобряют 53%, а 59% избирателей не нравится проводимая им экономическая политика. Телеканал уточнил, что 41% избирателей его деятельность одобряют и 56% - нет. Это стало самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США. «Для Байдена это предупреждающие знаки <...>, в том числе небывало высокое за все время неодобрение его работой. Менее 4 из 10 избирателей одобряют его управление экономикой», - опубликовал данные американский телеканал. Ранее, в начале сентября, газета The Wall Street Journal проводила опрос среди американских избирателей. Он показал, что на тот момент на президентских выборах за действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа они отдали бы по 46% голосов. Экспертное мнение и аналитика