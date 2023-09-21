Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
Американский президент Джо Байден в ходе встречи в Нью-Йорке с Луисом Инасиу Лулой да Силвой забыл пожать руку своему бразильскому коллеге, передает RT.
Перед началом выступления лидер Штатов поднялся на сцену, слегка задев флаг Бразилии. Затем в ходе своей речи он несколько раз запутался в словах.
Когда глава Международной организации труда Гилберт Хунгбо завершил свое выступление и встреча подошла в концу, Байден пожал ему руку и медленно начал удаляться со сцены, забыв о высокопоставленном госте из Бразилии.
Следует отметить, что 80-летний американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации такого рода. Речь идет о странном поведении, неуместном юморе, грубых фактологических ошибках в высказываниях. Такие инциденты породили сообщения о наличии у него проблем с ментальным здоровьем.
Так, знаменитый американский предприниматель Илон Маск недавно заявил, что настоящим президентом США является не Байден, а тот, кто управляет его телесуфлером.