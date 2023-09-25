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Посол РФ рассказал, почему Дания не желает расследований по «Северным потокам»

Елизавета Егорова
07:00 25.09.2023
Дания опасается, что Россия может узнать факты, которые ухудшат отношения Копенгагена с США, заявил посол РФ в Дании Барбин.
Посол РФ рассказал, почему Дания не желает расследований по «Северным потокам»
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Global Look Press
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Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген отказывается расследовать теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», объясняя это возможной «угрозой национальной безопасности Дании». По мнению посла, страна боится ухудшения отношений с США в сфере безопасности.

«Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?» - отметил Барбин.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. К годовщине происшествия Россия запросила у Совета безопасности ООН провести открытое заседание на эту тему. Оно должно начаться 26 сентября этого года в 22:00.

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