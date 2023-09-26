Путин и Раиси наметили шаги для включения Ирана в БРИКС

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Россия и Индия договорились помочь Ирану с вступлением в БРИКС. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси проговорили конкретные шаги для подключения Ирана к деятельности союза.

Как сообщает пресс-служба Кремля, речь идет о постепенном движении.

«Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году», - отметили в Кремле.

Ранее сообщалось, что члены БРИКС на уровне министров иностранных дел поддержали реформу ООН с расширением представительства развивающихся стран в Совете Безопасности.



Напомним, что на саммите БРИКС в ЮАР Иран получил приглашение вступить в союз. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, комментируя это событие, отметил, что «много было скептиков на Западе, которые буквально до саммита рассуждали о том, что разногласия не позволят принять решения о расширении о приеме новых членов, произошло ровно противоположное».