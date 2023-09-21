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Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН

Сергей Лебедев
04:30 21.09.2023
Ее целью должно стать повышение представительности, демократичности и эффективности.
Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, GlobalLookPress
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Министры иностранных дел стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление российского МИДа.

Ее целью должно стать повышение представительности, демократичности и эффективности. Отмечается, что необходимо и увеличение представленности развивающихся стран во всех категориях членства в СБ ООН.

Ранее президент США Джо Байден в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил о необходимости реформы Совета безопасности с включением новых членов. Расширение поддержала Великобритания.

В пользу увеличения состава СБ высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что «Запад в нем представлен слишком уж сильно». По его словам главы, в Совет нужно ввести страны Азии и Африки.

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