Путин подписал указ о повышении зарплат Краснову и Бастрыкину

С первого октября зарплаты глав Генпрокуратуры и Следственного комитета России увеличатся на 5,5%.

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Генеральному прокурору России Игорю Краснову и Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с первого октября поднимут зарплаты на 5,5%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Увеличить с первого октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета Российской Федерации», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с первого января 2024 года повысятся и зарплаты 4,5 миллиона россиян. Премьер добавил, что МРОТ составит 19 200 рублей.

Путин также отмечал, что сейчас в России на рынке труда стабильная ситуация, однако благосостояние граждан РФ нужно повышать. Об этом президент заявил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Путин добавил в разговоре с Аристовым, что с должникам нужно общаться корректно.