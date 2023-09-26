Путин подписал указ о повышении зарплат Краснову и Бастрыкину
Генеральному прокурору России Игорю Краснову и Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с первого октября поднимут зарплаты на 5,5%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Увеличить с первого октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета Российской Федерации», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с первого января 2024 года повысятся и зарплаты 4,5 миллиона россиян. Премьер добавил, что МРОТ составит 19 200 рублей.
Путин также отмечал, что сейчас в России на рынке труда стабильная ситуация, однако благосостояние граждан РФ нужно повышать. Об этом президент заявил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Путин добавил в разговоре с Аристовым, что с должникам нужно общаться корректно.