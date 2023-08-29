Путин заявил, что зарплаты и благосостояние россиян должны повышаться

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Уровень зарплаты россиян и их благосостояние должны повышаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Глава государства отметил, что при этом работать с должниками нужно корректно.

«Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда. Тем не менее в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», - сказал российский лидер.

Ранее президент России встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. Владимир Путин высоко оценил работу главы региона.