В правительстве заявили о росте зарплат 4,5 млн граждан с увеличением МРОТ

МРОТ увеличится на 18,5% и превысит 19 тысяч 200 рублей.

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По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, повышение с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведет к увеличению зарплат более 4,5 миллиона граждан.

«Уже с 1 января МРОТ превысит 19 тыс. 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек», - сказал премьер на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета 2024-2026 годов.

Он также добавил, что планируется повышение МРОТ на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции. МРОТ будет увеличен ускоренно по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее в правительстве также спрогнозировали рост доходов в бюджеты вместе с увеличением МРОТ. Дополнительные доходы в бюджеты регионов в основном связаны с поступлениями подоходного налога.