TV2: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами

У 12 из 20 переданных танков обнаружили неисправности, сообщает датский телеканал.

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У 12 из 20 танков Leopard 1A5, которые Киев уже получил от Копенгагена в рамках военной помощи, выявили дефекты. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

У двух из десяти боевых машин, находящихся сейчас в Польше, обнаружены серьезные неисправности.

Ранее сообщалось, что украинцы отказались принимать от Германии танки Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Немецкие танки Leopard 1 производились с 1960-х годов и состояли на вооружении ВС ФРГ, пока их не сменили новые Leopard 2. В составе экипажа обеих машин командир, водитель, наводчик и заряжающий.