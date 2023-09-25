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Силы Тихоокеанского флота завершили тактические учения в Арктике

11:22 25.09.2023
Учения проходили под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Силы Тихоокеанского флота завершили тактические учения учения по защите Северного морского пути «Финвал-2023», сообщает Министерство обороны РФ. В них участвовали около десяти тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц боевой техники.

«На северо-востоке России завершились тактические учения войск и сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них приняли участие порядка десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"», - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил важность обеспечения безопасной экономической деятельности РФ в Арктике и защите транспортной артерии Северного морского пути.

«Арктику не случайно называют мировой кладовой. Задача Военно-морского флота, непосредственно Тихоокеанского флота и Северного флота - обеспечить безопасную экономическую деятельность России в русской Арктике, а также безопасность нашего транспортного коридора Севморпуть для его безопасного использования. В первую очередь - обеспечение экономической деятельности РФ. Хочу сказать, что силы и средства у нас есть, учения мы проводили и будем проводить», - подчеркнул он.

Ранее съемочная группа «Звезды» показала отсек с пусковыми установками для  ракет «Калибр» на корвете «Гремящий», который принимал участие в учениях «Финвал-2023». «Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Длина - около 105 метров, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630 и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого, корвет оснащен ЗРК «Редут», а также способен стрелять крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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