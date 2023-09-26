Санду призвала выбрать европейские ценности, а не сотрудничество с Россией

Санду заявила о важности того, что политики показывают, что они живут и работают по европейским ценностям.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией. Такое заявление она сделала в эфире телеканала TV8.

«Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», - приводит РИА Новости слова президента Молдовы со ссылкой на телеканал.

Санду считает, что недостаточно того, что политики говорят, что мы и с Европой и с Москвой и со всеми. Она добавила, что либо ты веришь в демократию и показываешь каждый день это на работе, либо это просто является разговорами.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что страна ничего не должна «Газпрому». Политик, ссылаясь на итоги международного аудита, отвергла наличие долгов перед российской компанией.

До этого Санду обещала, что Молдова выполнит условия для вступления в Европейский союз к середине 2023 года. Она заявляла, что Кишинев успешно выполняет условия, которые выдвинула ЕК в 2022 году для переговоров о членстве страны в ЕС.