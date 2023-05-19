Санду: Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС к середине года

По ее словам, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции.

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Молдавия к середине 2023 года выполнит все выдвинутые Еврокомиссией условия для вступления в ЕС. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Кишинев успешно выполняет условия, выдвинутые в 2022 году Еврокомиссией для продолжения переговоров о вступлении страны в Евросоюз, сказала Санду. По ее словам, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции. Его проведут для того, чтобы оценить прогресс по всем направлениям.

Молдавская сторона ждет, когда в повестке Совета Европы появится обсуждение о начале переговоров с Молдавией и Украиной по членству в ЕС, сказала президент страны.

Главы стран Евросоюза год назад проголосовали за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Весной 2023 года Санду одобрила решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский. Кишинев также заблокировал въезд в страну для некоторых россиян, в том числе главы Татарстана Рустама Минниханова.