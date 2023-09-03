Санду заявила, что Молдавия ничего не должна «Газпрому»

Президент Молдавии со ссылкой на итоги международного аудита отвергла наличие долговых обязательств перед «Газпромом».

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Молдавия считает, что у нее нет долговых обязательств перед «Газпромом». Президент страны Майя Санду заявила об этом, опираясь на данные аудиторской проверки.

«Хотели быстро обмануть», - так объяснила Санду претензии «Газпрома».

По словам Санду, аудиторы не нашли доказательств долга, и на следующей неделе Кишинев сделает об этом официальное заявление.

Санду также пояснила, что Кишинев отказался подписать долговое обязательство перед «Газпромом», так как $800 млн - «ужасно большие деньги».

Ранее «Газпром» сообщил о намерении в течение года запустить газовый хаб через территорию Турции, что позволит продавать больше газа на Балканы.