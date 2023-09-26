Rzeczpospolita: польские следователи доказали причастность Киева к падению ракеты в Польше

Прокуратура Польши опровергла заявление о причастности России к падению ракеты в польской деревне Пшеводув. РФ не могла это сделать по физическим причинам, сообщает Rzeczpospolita.

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Польские следователи заключили, что ракета, упавшая 15 ноября прошлого года в деревне Пшеводув, не имеет никакого отношения к России. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita. Прокуратура страны уточнила, что это была ракета S-300 5-в-55, принадлежащая ПВО Украины.

«15 ноября с территории Украины противовоздушные ракеты запускались парами, что должно было повысить их эффективность. Одна попала в цель, другая полетела дальше в пустоту», - сообщает издание.

В материале также говорится, что дальность упавшей ракеты составляет от 75 до 90 километров. Ни одно российское орудие не долетело бы до польской деревни с позиций РФ того времени.

Украина отказалась содействовать в расследовании инцидента и все еще не предоставила Польше каких-либо материалов.

В апреле этого года в окрестностях польского города Замость вновь обнаружили обломки ракеты. Выяснилось, что орудие принадлежит типу «земля-воздух» и упало еще в декабре 2022 года. Власти страны вновь заподозрили в случившемся Киев.