В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Польши заявили, что упавшая в декабре ракета могла прилететь из Украины

Марина Крижановская
20:27 11.05.2023
В конце апреля на территории Польши были обнаружены обломки. Позже было установлено, что они упали на польскую землю еще в декабре 2022 года.
Власти Польши заявили, что упавшая в декабре ракета могла прилететь из Украины
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Власти Польши предположили, что упавшая на территории страны ракета могла прилететь со стороны Украины. Инцидент произошел в декабре в окрестностях населенного пункта Замость, что в 15 километрах от Быдгоща.

Вице-премьер и глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что в декабре от Украины была получена информация о приближении к границам Польши воздушного объекта. Обломки «неопознанного воздушного объекта» были обнаружены 27 апреля на территории страны.

«Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», - приводит его слова РИА Новости.

В ноябре 2022 года на территории Польши, в деревне Пшеводув, упали обломки ракеты, убив двух жителей. Позднее стало известно, что это была ракета украинской зенитной ракетной системы С-300. Тогда российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что украинская ракета не сработала штатно, поскольку вышел срок ее хранения.

Он добавил, что по времени это совпало с нанесением Россией ударов по критической инфраструктуре и военным объектам и узлам связи Украины, которая пыталась российские ракеты сбить. Произошедшее с Польшей он объяснил тем, что «так как С-300 у них давно стоит на вооружении и ракеты не обновлялись».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 В стране и мире
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
18:24 В стране и мире
Видео
Две епархии Запорожской области попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ
18:05 В стране и мире
Прилепин начал подготовку к операции по фиксации переломов после покушения
17:36 Армия
Видео
Вертолетчик рассказал о влиянии рельефа местности на выполнение задач в зоне СВО
17:28 В стране и мире
РФ прекращает действие соглашения о сотрудничестве с Польшей в области науки и техники
Популярное
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.