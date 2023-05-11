Власти Польши заявили, что упавшая в декабре ракета могла прилететь из Украины

В конце апреля на территории Польши были обнаружены обломки. Позже было установлено, что они упали на польскую землю еще в декабре 2022 года.

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Власти Польши предположили, что упавшая на территории страны ракета могла прилететь со стороны Украины. Инцидент произошел в декабре в окрестностях населенного пункта Замость, что в 15 километрах от Быдгоща.

Вице-премьер и глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что в декабре от Украины была получена информация о приближении к границам Польши воздушного объекта. Обломки «неопознанного воздушного объекта» были обнаружены 27 апреля на территории страны.

«Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», - приводит его слова РИА Новости.

В ноябре 2022 года на территории Польши, в деревне Пшеводув, упали обломки ракеты, убив двух жителей. Позднее стало известно, что это была ракета украинской зенитной ракетной системы С-300. Тогда российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что украинская ракета не сработала штатно, поскольку вышел срок ее хранения.

Он добавил, что по времени это совпало с нанесением Россией ударов по критической инфраструктуре и военным объектам и узлам связи Украины, которая пыталась российские ракеты сбить. Произошедшее с Польшей он объяснил тем, что «так как С-300 у них давно стоит на вооружении и ракеты не обновлялись».