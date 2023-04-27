В Польше обнаружили обломки ракеты

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В Польше близ города Замость обнаружили обломки «воздушного военного объекта», которые принадлежат ракете «земля-воздух».

«В окрестностях населенного пункта Замость - примерно в 15 км от Быдгоща - были обнаружены обломки неопознанного военного объекта», - цитирует RT Министерство национальной обороны Польши.

Сообщается, что обнаружившие предмет очевидцы сообщили, что он был большим, имел длину несколько метров и воткнут в землю.

Ранее 15 ноября 2022 года польские средства массовой информации сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет, в результате чего погибли два человека. Позже выяснилось, что ракета была выпущена украинским ПВО.