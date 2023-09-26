Маск высмеял слова премьера Канады о российской пропаганде

Илон Маск намекнул премьер-министру Канады, что не все является российской пропагандой.

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал в своей соцсети слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По мнению Трюдо, информация об овациях нацисту в парламенте страны является российской пропагандой. Маск в ответ отшутился.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», - написал миллиардер в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее представитель Госдепартамента США отказался осудить инцидент в канадском парламенте, где в присутствии Владимира Зеленского чествовали военного добровольческой дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка. В ответ посол России в Штатах Анатолий Антонов назвал такую реакцию циничной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя овации нацисту, заявил, что это возмутительная неряшливость памяти Канады. Песков добавил, что у подобных преступлений СС нет срока годности и срока давности.