Маск высмеял слова премьера Канады о российской пропаганде
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал в своей соцсети слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По мнению Трюдо, информация об овациях нацисту в парламенте страны является российской пропагандой. Маск в ответ отшутился.
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», - написал миллиардер в соцсети X (бывший Twitter).
Ранее представитель Госдепартамента США отказался осудить инцидент в канадском парламенте, где в присутствии Владимира Зеленского чествовали военного добровольческой дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка. В ответ посол России в Штатах Анатолий Антонов назвал такую реакцию циничной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя овации нацисту, заявил, что это возмутительная неряшливость памяти Канады. Песков добавил, что у подобных преступлений СС нет срока годности и срока давности.