Песков отметил, что многие западные страны, в том числе Канада, вырастили молодое поколение, не знающее подробности истории.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя овации националисту в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского, назвал этот инцидент возмутительной неряшливостью памяти Канады.

«Здесь нет срока годности и срока давности у этих преступлений. Подобная неряшливость памяти возмутительна», - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что многие западные страны, в том числе Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает историю и, соответственно, понятия не имеет об угрозе фашизма.

«Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине», - сказал Песков.

Ранее доктор исторических наук Юрий Рубцов заявил в разговоре со «Звездой», что извинения Канады за овации националисту в парламенте являются поддельными. По его словам, канадская сторона не могла не знать, кого приглашала на выступление Владимира Зеленского.