Попытка украинской атаки была совершена примерно в 20:30 по московскому времени.

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Военнослужащие ВС РФ пресекли попытку украинских националистов совершить террористическую атаку на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Курской областью. Атака ВСУ была совершена примерно в 20:30 по московскому времени.

Сегодня днем также сообщали о двух сбитых дронах ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями.

Утром в пятницу 22 сентября украинские беспилотники были уничтожены вблизи Крыма и Туапсе: вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.