В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью

Елизавета Кондрикова
21:20 24.09.2023
Попытка украинской атаки была совершена примерно в 20:30 по московскому времени.
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Военнослужащие ВС РФ пресекли попытку украинских националистов совершить террористическую атаку на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Курской областью. Атака ВСУ была совершена примерно в 20:30 по московскому времени.

Сегодня днем также сообщали о двух сбитых дронах ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. 

Утром в пятницу 22 сентября украинские беспилотники были уничтожены вблизи Крыма и Туапсе: вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки у юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:47 В стране и мире
МО РФ: силы Карабаха сдали более тысячи единиц стрелкового оружия
13:16 В стране и мире
В ДНР ввели комендантский час по будням
12:22 В стране и мире
Собянин сообщил пол детеныша панды Диндин, родившегося месяц назад
10:23 В стране и мире
В центре Курска украинский дрон атаковал административное здание
09:37 В стране и мире
Видео
Летчик Ми-28 рассказал об уничтожении до 30 украинских боевиков в лесополосе
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.