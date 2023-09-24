Шесть украинских снарядов упали в деревне Елизаветовке под Курском

Также пять прилетов зафиксировано в поселке Теткино Курской области.

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Сразу шесть прилетов со стороны подконтрольной Киеву территории зафиксировали в деревне Елизаветовке Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Удары пришлись по комплексу КРС и машинно-тракторному двору одного из сельскохозяйственных предприятий, сообщил политик. В результате обстрела никто не пострадал, повреждений нет.

Ранее глава Белгородской области сообщил об атаке ВСУ при помощи дрона поселка Новый Волоконовского района. В результате сброса взрывного устройства на грузовик пострадал его водитель. У мужчины контузия и осколочные ранения. Медики оказали ему помощь и уже отпустили домой.