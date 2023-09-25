Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в небе над Черным морем и Крымом

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Российские средства ПВО сбили четыре вражеских дрона в небе над акваторией Черного моря и над Крымом. Военным удалось предотвратить террористическую атаку в ночь на 25 сентября.

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», - сообщило Минобороны России.

Вечером прошлого дня украинские боевики снова попытались атаковать территорию России, однако вражеский дрон был сбит в небе над Брянской областью. МО РФ сообщило, что теракт был предотвращен в 22:20 по московскому времени.

Также вчера в районе Белгорода с БПЛА противника было сброшено взрывное устройство. Оно упало на проезжающий КамАЗ. У водителя диагностировали легкую контузию и осколочные ранения.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.