Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в небе над Черным морем и Крымом
Российские средства ПВО сбили четыре вражеских дрона в небе над акваторией Черного моря и над Крымом. Военным удалось предотвратить террористическую атаку в ночь на 25 сентября.
«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», - сообщило Минобороны России.
Вечером прошлого дня украинские боевики снова попытались атаковать территорию России, однако вражеский дрон был сбит в небе над Брянской областью. МО РФ сообщило, что теракт был предотвращен в 22:20 по московскому времени.
Также вчера в районе Белгорода с БПЛА противника было сброшено взрывное устройство. Оно упало на проезжающий КамАЗ. У водителя диагностировали легкую контузию и осколочные ранения.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.