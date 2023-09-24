Минобороны РФ сообщило, что над Брянской областью сбит БПЛА самолетного типа
Враг предпринял попытку атаки по российским объектам около 22:20 по московскому времени.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Киевский режим попытался атаковать территорию России БПЛА самолетного типа. По информации Минобороны РФ, около 22:20 по московскому времени удалось пресечь удар по объектам на российской территории. Беспилотник сбили дежурные средства ПВО над Брянской областью.
Немногим ранее оборонное ведомство заявляло о ликвидации украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях. Инцидент произошел в дневное время, около 14.40.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.