Минобороны РФ сообщило, что над Брянской областью сбит БПЛА самолетного типа

Враг предпринял попытку атаки по российским объектам около 22:20 по московскому времени.

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Киевский режим попытался атаковать территорию России БПЛА самолетного типа. По информации Минобороны РФ, около 22:20 по московскому времени удалось пресечь удар по объектам на российской территории. Беспилотник сбили дежурные средства ПВО над Брянской областью.

Немногим ранее оборонное ведомство заявляло о ликвидации украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях. Инцидент произошел в дневное время, около 14.40.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.