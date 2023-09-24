ВСУ атаковали дроном Белгородскую область

Медики своевременно оказали помощь пострадавшему водителю грузовика, его жизнь вне опасности.

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Националисты атаковали при помощи дрона поселок Новый Волоконовского района Белгородской области. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий КамАЗ. Водитель пострадал. Мужчина сам обратился за помощью. Врачи диагностировали легкую контузию и осколочные ранения. К этому часу ему оказана вся необходимая помощь.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал о сбитом беспилотнике. Инцидент произошел в районе Белгорода. По предварительной информации, обошлось без разрушений, никто от падения обломков БПЛА не пострадал.