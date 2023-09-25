Боррель выразил сожаление, что многополярный мир не желает играть по правилам

Развивающиеся страны сейчас ставят себе в приоритет суверенитет и идентичность, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаления по поводу того, что мир не желает играть по устоявшимся правилам после становления многополярным. По его словам, все больше стран на юге ищут замену Западу.

«Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», - написал Боррель в своем блоге.

Глава дипломатии добавил, что развивающиеся страны сейчас начинают ставить в приоритет суверенитет и идентичность.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мир больше никогда не будет однополярным. По его мнению, западное доминирование близится к завершению.

Президент России Владимир Путин в свою очередь назвал тех, кто поддерживает однополярный мир, «стреляющими себе в ногу».