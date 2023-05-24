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Путин назвал «стреляющими себе в ногу» приверженцев однополярного мира

Игнат Далакян
17:28 24.05.2023
Президент РФ отметил, что приверженцы однополярного мира наносят ущерб мировой экономике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все, кто выступает за однополярность, «стреляют себе в ногу». Глава Российского государства выступил с таким заявлением на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

«Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату», - сказал российский президент.

Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик объявил о становлении многополярного мира. Согласно его словам, однополярный мир исчезает и создается многополярный мир, в котором несколько центров силы смогут установить баланс.

До этого российский лидер заявлял, что тенденция в мире к многополярности будет усиливаться. Он добавил также, что те, кто не будет следовать этой тенденции, «будет проигрывать».

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