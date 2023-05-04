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Небензя: однополярного мироустройства больше не будет

Дмитрий Трунов
20:47 04.05.2023
По словам, постпреда России в ООН, пока рано говорить о том, какой будет новая система международных отношений.
Небензя: однополярного мироустройства больше не будет
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Однополярного мироустройства больше не будет, «мир по-американски» и западное доминирование идут к закату, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Представитель РФ указал на виновников глубинного кризиса системы международных отношений. Его спровоцировали многолетние системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах России русофобского, националистического и неонацистского образования, сказал Небензя.

Несмотря на заявления США, Великобритании и ЕС о якобы неспровоцированной российской агрессии, настоящие причины тектонических преобразований в мире очевидны, сказал российский постпред.

Небензя напомнил об антиконституционном перевороте на Украине в 2014 году о восьми годах преступлений киевского режима против мирного населения юго-востока страны.

По его словам, пока рано говорить о том, какой будет новая система международных отношений.

«Вопрос о том, куда мы дрейфуем <...> сегодня остается открытым», - сказал Небензя.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Попытки утвердить однополярную модель провалились, заявлял также глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, мир движется к масштабному переустройству, с разными центрами силы.

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