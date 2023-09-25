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Боевики ВСУ за сутки выпустили 42 различных снаряда по ДНР

Дарина Криц
02:36 25.09.2023
За прошедшие сутки боевики ВСУ выпустили 42 снаряда по территории ДНР, ранены пять человек.
Боевики ВСУ за сутки выпустили 42 различных снаряда по ДНР
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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За прошедшие сутки украинские националисты по территории Донецкой Народной Республики выпустили 42 различных снаряда.

Об этом сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. Пять жителей ДНР получили ранения. Повреждены семь домостроений.

Немногим ранее при ракетном обстреле боевиками киевского режима города Токмак в Запорожской области были ранены одиннадцать человек, трое из них дети. Погиб один человек.

Менее чем за сутки до этого украинские националисты уничтожили всю коммунальную технику предприятия в Ясиноватой. В течение полутора часов они обстреливали город кассетными снарядами. Пострадал один рабочий, разрушено здание предприятия, у большинства из 20 единиц техники осколками пробило двигатель.

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