Боевики ВСУ за сутки выпустили 42 различных снаряда по ДНР

За прошедшие сутки боевики ВСУ выпустили 42 снаряда по территории ДНР, ранены пять человек.

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За прошедшие сутки украинские националисты по территории Донецкой Народной Республики выпустили 42 различных снаряда.

Об этом сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. Пять жителей ДНР получили ранения. Повреждены семь домостроений.

Немногим ранее при ракетном обстреле боевиками киевского режима города Токмак в Запорожской области были ранены одиннадцать человек, трое из них дети. Погиб один человек.

Менее чем за сутки до этого украинские националисты уничтожили всю коммунальную технику предприятия в Ясиноватой. В течение полутора часов они обстреливали город кассетными снарядами. Пострадал один рабочий, разрушено здание предприятия, у большинства из 20 единиц техники осколками пробило двигатель.