Посол России Боцан-Харченко назвал причины эскалации на границе с Косово
Страны Запада не приемлют политическую независимость Сербии и намеренно поощряет обострение косовского конфликта. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал «Звезде».
«Запад гнет свою линию для подавления политической воли Белграда, для подавления всего сербского мира, который не становится клевретом Запада в отличие от многих других стран», - отметил Боцан-Харченко.
Российский дипломат подчеркнул, что ситуация в Косово носит острый характер и дал неутешительный прогноз дальнейшей эскалации.
«Имеет место очередная вспышка напряженности. Все идет по нарастающей с новыми крайне опасными элементами. Мы ожидали этого. Тенденция завязалась и возникла давно, и насилие продолжается. С учетом того, что Запад поощряет Приштину, Приштина упорно гнет свою линию на установление контроля на севре Косово, насилие сейчас имеет место и будет дальше идти по нарастающей, усугубляться», - отметил посол.
Боцан-Харченко подчеркнул эфемерность попыток Запада урегулировать косовский конфликт.
«Данная вспышка напряженности, а на сей раз имели место и погибшие, состоялась после серии так называемых политико-дипломатических усилий со стороны Запада. Они ведутся они сугубо формально, как ширма для линии Приштины - насилия над сербами», - резюмировал дипломат.
Напомним, что жертвами очередного конфликта на границе с Косово стали по меньшей мере четыре человека.
Ранее политолог Юрий Светов назвал в Косово «заварухой» и «пробой пера» перед вступлением в НАТО.