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Посол России Боцан-Харченко назвал причины эскалации на границе с Косово

Ирина Елагина
19:03 25.09.2023
Российский дипломат считает, что за новой вспышкой напряженности на границе с Косово стоит стремление Запада подавить политическую волю Белграда.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Страны Запада не приемлют политическую независимость Сербии и намеренно поощряет обострение косовского конфликта. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал «Звезде».

«Запад гнет свою линию для подавления политической воли Белграда, для подавления всего сербского мира, который не становится клевретом Запада в отличие от многих других стран», - отметил Боцан-Харченко.

Российский дипломат подчеркнул, что ситуация в Косово носит острый характер и дал неутешительный прогноз дальнейшей эскалации.

«Имеет место очередная вспышка напряженности. Все идет по нарастающей с новыми крайне опасными элементами. Мы ожидали этого. Тенденция завязалась и возникла давно, и насилие продолжается. С учетом того, что Запад поощряет Приштину, Приштина упорно гнет свою линию на установление контроля на севре Косово, насилие сейчас имеет место и будет дальше идти по нарастающей, усугубляться», - отметил посол.

Боцан-Харченко подчеркнул эфемерность попыток Запада урегулировать косовский конфликт.

«Данная вспышка напряженности, а на сей раз имели место и погибшие, состоялась после серии так называемых политико-дипломатических усилий со стороны Запада. Они ведутся они сугубо формально, как ширма для линии Приштины - насилия над сербами», - резюмировал дипломат.

Напомним, что жертвами очередного конфликта на границе с Косово стали по меньшей мере четыре человека.

Ранее политолог Юрий Светов назвал в Косово «заварухой» и «пробой пера» перед вступлением в НАТО.

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