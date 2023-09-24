Президент Сербии сообщил о смерти трех сербов в столкновении с полицией Косово

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Трое косовских сербов погибли при столкновении на севере края с полицейскими подразделениями непризнанного Косова, еще двое были ранены. Об этом сообщил президент Республики Сербия Александр Вучич во время пресс-конференции.

«По нашей информации трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое совершенно точно - от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек», - приводят в РИА Новости слова сербского лидера.

Президент Сербии отметил, что правительство страны убедилось во мнении о недопустимости признания независимости Косово. Он также анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии в ближайшие дни.

По сообщению агентства Reuters, в ночь на воскресенье неизвестные вооруженные лица на бронетехнике обстреляли полицейских вблизи села Баньска на севере Косово. Ранее на мосту два грузовика без номеров пытались заблокировать въезд, что привело к вниманию со стороны полиции, дальнейшему столкновению и смерти одного полицейского. В настоящее время примерно 30 вооруженных неизвестных скрываются в Баньском монастыре, их окружили силовики Сербии.

Ранее в июле этого года президент Сербии заявлял о том, что власти Косово предпримут попытку запустить новый виток гонений на местных сербов на фоне контрнаступления украинских националистов в зоне спецоперации.