Политолог Светов назвал обострение в Косово «пробой пера» перед вступлением в НАТО

Эксперт считает, что Косово нужно добиться принятия в Евросоюз и НАТО, а обострения ситуации является «пробой пера».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе со «Звездой» объяснил, почему происходит обострение ситуации вокруг Косово.

«Такая заваруха, заметим, что почти весь 2023 год буквально каждые два месяца происходит какое-то обострение вокруг Косово. То с номерами сербскими, то с полицейскими, то с результатами выборов в сербские муниципальные выборы», - отметил политолог.

По его мнению, все время идет «проба пера», поскольку Косово необходимо добиться принятия в Европейский союз и НАТО.

«Тут коллизия достаточно непростая, и Сербию будут продолжать давить и прессовать, и когда Вучич говорит, что Сербия никогда не признает независимость Косово, при нем может быть, а при другом президенте могут признать», - рассказал эксперт.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что при столкновении с полицейскими подразделениями непризнанного Косово погибли трое косовских сербов. Сербский лидер добавил, что еще двое получили ранения.