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В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин

Алина Луговая
17:02 25.09.2023
Пока зоологи проводят осмотр родившейся один месяц и один день назад панды, ее маме Диндин дают самый вкусный бамбук.
© Видео: Московский зоопарк © Фото: Московский зоопарк
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В Московском зоопарке показали, как вместе со специалистом из Китая проводят осмотр родившейся чуть более месяца назад самки большой панды.

Осмотр зоологи проводят быстро, чтобы мама Диндин не волновалась. В это время ей дают самый вкусный бамбук. Детеныша осматривают в специальном инкубаторе с комфортным температурным режимом и уровнем влажности, а также подушечками, обладающими массажным эффектом.

По данным коллег из Китая, все параметры детеныша соответствуют норме, малышка хорошо развивается, растет и набирает вес.

В зоопарке отметили, что если в первые дни после рождения детеныша мама Диндин прятала его, мало спала, постоянно отвлекалась на писки, то теперь она выглядит более отдохнувшей, спокойно ест бамбук и спит так, что малыш лежит на ней полностью раскрытый.  

Напомним, 24 августа впервые в истории Московского зоопарка родился детеныш большой панды. Это оказалась самка. Ее родителями стали приехавшие в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР панды Жуи и Диндин. Сейчас ее рост составляет 38 сантиметров, а вес чуть больше одного килограмма - 1 288 граммов.

Имя панде выберут на 100-й день после рождения. Оно также пройдет согласование с китайскими коллегами. На третий-четвертый год после рождения панда вернется на родину в КНР. 

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