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В московском зоопарке рассказали, как будут выбирать имя детенышу панды Диндин

Ян Брацкий
15:00 24.09.2023
На третий - четвертый год детеныш панды отправится в Китай для участия в программе по размножению.
В московском зоопарке рассказали, как будут выбирать имя детенышу панды Диндин
© Фото: mos_sobyanin, Telegram
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Имя детенышу панды, который появился на свет в Москве, выберут на сотый день после рождения. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

«Процедура - это взаимодействие с китайскими коллегами на уровне посольства и на уровне центра по размножению панд. Соответственно, мы ждем от них рекомендации. По ним будем работать», - отметили в зоопарке.

Информации по возможным этапам выбора имени пока нет. Все российские предложения должны будут пройти согласование с китайской стороной.

«Из мировой практики, на третий - четвертый год детеныш панды отправляется в Китай для участия в программе по размножению этого редкого вида», - добавили в пресс-службе.

О том, что впервые в истории России в Московском зоопарке у больших панд Жуи и Диндин родился малыш стало известно 30 августа. Родители медвежонка приехали в Москву в 2019 году. Это был подарок официального Пекина в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Москвой.

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил пол крошечной панды - это самка. Градоначальник рассказал, что у матери прекрасное самочувствие. Она спокойно реагирует, когда работники зоопарка на время забирают малышку. В это время у нее появляется свободное время, чтобы поесть и отдохнуть. Для осмотра крошечного зверька специалисты используют особый инкубатор.

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