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На предстоящих выборах в парламент Словакии лидером стала партия Smer с рейтингом 19,4%, ее лидер - бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий против военных поставок Украине и активный критик антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Партию действующего президента Словакии, «Прогрессивную Словакию», поддерживает 18,2% избирателей, на третьей строчке рейтинга расположилась ориентированная на Евросоюз партия «Голос», получив 15,1% голосов. Также в парламент могут пройти Словацкая национальная партия и «Республика» - они получили 5% и 6% голосов и считаются условно пророссийскими.

Ранее Еврокомиссия заявила об отмене эмбарго на транзит украинского зерна в приграничные государства, однако власти Словакии, Польши и Венгрии заявили о продлении решения в одностороннем порядке. В ответ на это власти Украины подали жалобу во Всемирную торговую организацию с целью доказать неправомерность решения трех стран.