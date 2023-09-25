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На выборах в Словакии лидирует пророссийская партия Smer

Никита Черненко
15:26 25.09.2023
Партия, выступающая против ультралиберальных ценностей и поддержки НАТО, получила 19,4% голосов.
На выборах в Словакии лидирует пророссийская партия Smer
© Фото: Andrej Klizan, Xinhua, Globallookpress
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На предстоящих выборах в парламент Словакии лидером стала партия Smer с рейтингом 19,4%, ее лидер - бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий против военных поставок Украине и активный критик антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Партию действующего президента Словакии, «Прогрессивную Словакию», поддерживает 18,2% избирателей, на третьей строчке рейтинга расположилась ориентированная на Евросоюз партия «Голос», получив 15,1% голосов. Также в парламент могут пройти Словацкая национальная партия и «Республика» - они получили 5% и 6% голосов и считаются условно пророссийскими.    

Ранее Еврокомиссия заявила об отмене эмбарго на транзит украинского зерна в приграничные государства, однако власти Словакии, Польши и Венгрии заявили о продлении решения в одностороннем порядке. В ответ на это власти Украины подали жалобу во Всемирную торговую организацию с целью доказать неправомерность решения трех стран.

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