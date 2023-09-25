Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников

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Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки украинских диверсантов, сообщает Министерство обороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара вражеские объекты были поражены.

Между тем, на Донецком направлении наши бойцы отразили семь украинских атак. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за одни сутки превысили 445 человек. Помимо живой силы, только на одном Донецком направлении неприятель лишился танка, трех БМП и 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика» и две буксируемые советские гаубицы Д-30.

В сводке о проведении спецоперации также говорится об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Напомним, что на прошлой неделе ведомство также отчиталось о поражении ударом беспилотника МиГ-29 на том же самом аэродроме.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.