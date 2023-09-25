В Кремле назвали одно из условий мирного решения конфликта в Карабахе

© Фото: РИА Новости

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, главное в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе - это ограничение влияния на Кавказе третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала.

«Главное - избежать попыток третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе», - сказал пресс-секретарь.

Он также заявил, что можно только поприветствовать тех, кто будет стремиться снизить напряженность в регионе, однако на это нужно согласие всех сторон.

Ранее стало известно, чем закончились первые переговоры между Азербайджаном и армянским народом в Карабахе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ООН, также заявил о готовности российских миротворцев помочь в налаживании мирной жизни в Карабахе.