Лавров: миротворцы РФ помогут наладить мирную жизнь в Карабахе

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Российский миротворческий контингент будет всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Об этом на полях сессии Генассамблеи ООН заявил глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать», - сказал Лавров.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в минувший вторник, 19 сентября, когда Азербайджан объявил о проведении локальных антитеррористических мероприятий. В Ереване действия Баку назвали агрессией.

Спустя сутки после начала боевых действий была достигнута договоренность о прекращении огня. Ключевую роль в этом сыграли российские миротворцы, выступившие посредниками между противоборствующими сторонами. Накануне под контролем миротворцев вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и технику.