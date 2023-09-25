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Принявшие неравный бой: что известно о подвиге российских военных у Урожайного

Павел Кольцов
13:51 25.09.2023
Пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе боя, противостояли 12 штурмовикам ВСУ. Сергей Шойгу представил к званию Героя РФ замкомандира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Южно-Донецком направлении штурмовики ВСУ напали на позиции, занятые российскими военными. Кадры, снятые с помощью коптера у Урожайного, стали знамениты не только в России, но и за рубежом. На видеозаписи видно, как ВС РФ и ВСУ перекидываются гранатами. Однако сломить сопротивление противник не может.

Опорный пункт удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. В ходе боя двое военнослужащих получили ранения. По словам наших мотострелков, противник пытался атаковать опорник второй раз за день. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. Вражеская пехота высадилась, но действовала под огнем российских военных. Артиллерия противника также обстреливала позиции ВС РФ.

«Ни у кого не было мысли отступать или помощи просить. Изначально было, что помощь к нам идет, но у них тоже был момент, что трудно было до нас дойти, артиллерия противника работала по лесополосе», - рассказал заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой.

Пока помощь подходила, завязался ожесточенный ближний бой. Местами дистанция между противниками достигала лишь  нескольких метров.

«Больше гранатами перебрасывались, а стрелковый бой с нашей стороны уже в конце, когда из подствольного гранатомета я стал работать. Тогда мы уже видим, что они начали отходить», - пояснил старший стрелок с позывным Седой.

Националисты пытались спастись, но оказывались под минометным огнем. Наши мотострелки отмечают, что, возможно, у командира с той стороны был какой-то опыт, остальных словно привели на убой.

«Я маленько в шоке был, они как будто из учебки только - и сразу туда», - поделился командир отделения с позывным Шмель.

За проявленный героизм трое бойцов мотострелковой бригады Восточного округа награждены орденами Мужества. Вместе со своим подразделением они продолжают выполнять боевые задачи на передовой. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Ивана Калашникова к званию Героя России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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