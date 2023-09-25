Шойгу представил замкомандира взвода Калашникова к званию Героя России

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России за мужество и героизм. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен Министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ведомство представило кадры боев, снятые с помощью беспилотника. В описании к видео сказано, что пять наших бойцов противостояли 12 украинским штурмовикам. Как уточняет Минобороны, в ходе отражения вражеской атаки Большой умело руководил подчиненными. Командир подразделения принял на себя основной накал боя. Он был на виду у противника и вел прицельный огонь по наступающим. Еще двое наших военнослужащих вели огонь с флангов из блиндажей.









