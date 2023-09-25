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Пять бойцов ВВО удержали опорный пункт при попытке атаки украинских националистов

Павел Кольцов
09:44 25.09.2023
По словам одного из российских военнослужащих, в атаке на опорный пункт участвовали неопытные бойцы, которых как будто бросили на убой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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От грохота взрывов эмоции зашкаливают. Южно-Донецкое направление, бойцы Восточной группировки отбили очередную атаку украинских националистов.

Кадры этого боя разлетелись по всему миру. В траншее находились около десяти украинских боевиков, а на другой стороне - российский военнослужащий с позывным Большой. На видео стороны забрасывают друг друга гранатами, перестреливаются. Сломить сопротивление боевикам не удается. Герой видео остался жив-здоров. «Я был не один!» - так Большой начинает наш разговор.

«Просто ребят не видно было, они сидели на позициях, я просто вышел в окоп. Пришлось появиться на виду у всех», - рассказал он.

Опорник удерживали пятерых бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Двое получили ранения, но помогали чем могли.

Бойцы рассказали - за день это была уже вторая атака на опорный пункт. Противник подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. Его наши артиллеристы подбили сразу. Пехота высадилась, но тоже оказалась под шквальным огнем.

До укрытия добрались порядка 12 националистов. Сверху видно, что лесополоса практически стерта, а вокруг словно лунный пейзаж - поле изрыто воронками.

Несмотря на численное превосходство, боевики пытались спастись - сначала ползком, затем бегством. И опять оказывались под минометным огнем. Наши мотострелки отметили, что военный опыт, возможно, был только у командира с той стороны, остальных словно привели на убой.

«Они кричали друг другу:"Бери пулемет, туда стреляй, гранату туда кидай". Сами кричат: "Граната!" Я вижу и в укрытие», - поделился Большой.

Точных данных о потерях противника нет. Двоим раненым российским бойцам вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

За проявленный героизм трое бойцов мотострелковой бригады Восточного округа награждены орденами Мужества. Вместе со своим подразделением они продолжают выполнять боевые задачи на передовой.

Ранее армейская авиация расправилась с бронетехникой противника на Южно-Донецком направлении. Неприятель стал добычей экипажа российского разведывательно-ударного вертолета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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