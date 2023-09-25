В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Историк Рубцов заявил, что Канада не искренне раскаялась после оваций националисту

Елизавета Егорова
12:12 25.09.2023
По мнению доктора исторических наук Рубцова, Канада ясно понимала, кого пригласила на встречу с Владимиром Зеленским.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Globallookpress
Читайте нас на:

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший националиста Ярослава Хунка в зал парламента во время выступления Владимира Зеленского, не мог не знать личности ветерана. По мнению доктора исторических наук, профессора военного университета МО РФ Юрия Рубцова, канадская сторона не раскаивается в содеянном. 

«Для Канады это совершенно невероятно, потому что Канада - это, пожалуй, больше, чем США, рассадник украинского неонацизма. Не знать таких вещей нельзя. Совершенно ясно, в каком качестве этот деятель был приглашен, да еще и на встречу с президентом Украины», - ответил Рубцов на вопрос «Звезды» о том, могла ли канадская сторона не знать, кого пригласила на встречу с Зеленским.

Историк добавил, что извинения, которые принес Энтони Рота, поддельные.

«Мы делаем вид, что извиняемся, а вы делаете вид, что вы наши извинения принимаете», - сказал Рубцов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не был в курсе приглашения ветерана дивизии СС Хунку в парламент. Зеленский, по его словам, также этого не знал.

Посольство России не оставит этот шаг незамеченным. Дипломаты потребуют от правительства Канады разъяснений, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:55 В стране и мире
Песков назвал возмутительной неряшливость памяти Канады после оваций нацисту
10:49 В стране и мире
Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин
09:35 В стране и мире
Старовойт сообщил, что украинские БПЛА повредили несколько домов в Курске
09:05 В стране и мире
Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне
07:50 Армия
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в небе над Черным морем и Крымом
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.