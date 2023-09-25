Историк Рубцов заявил, что Канада не искренне раскаялась после оваций националисту

По мнению доктора исторических наук Рубцова, Канада ясно понимала, кого пригласила на встречу с Владимиром Зеленским.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Globallookpress

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший националиста Ярослава Хунка в зал парламента во время выступления Владимира Зеленского, не мог не знать личности ветерана. По мнению доктора исторических наук, профессора военного университета МО РФ Юрия Рубцова, канадская сторона не раскаивается в содеянном.

«Для Канады это совершенно невероятно, потому что Канада - это, пожалуй, больше, чем США, рассадник украинского неонацизма. Не знать таких вещей нельзя. Совершенно ясно, в каком качестве этот деятель был приглашен, да еще и на встречу с президентом Украины», - ответил Рубцов на вопрос «Звезды» о том, могла ли канадская сторона не знать, кого пригласила на встречу с Зеленским.

Историк добавил, что извинения, которые принес Энтони Рота, поддельные.

«Мы делаем вид, что извиняемся, а вы делаете вид, что вы наши извинения принимаете», - сказал Рубцов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не был в курсе приглашения ветерана дивизии СС Хунку в парламент. Зеленский, по его словам, также этого не знал.

Посольство России не оставит этот шаг незамеченным. Дипломаты потребуют от правительства Канады разъяснений, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.