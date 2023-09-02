В Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС после наводнений

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В Хасанском муниципальном округе Приморского края ввели режим ЧС регионального характера после масштабных наводнений. Об этом сообщает Правительство региона.

«В связи с продолжающимся комплексом неблагоприятных погодных явлений постановлением Губернатора Приморского края с первого сентября режим ЧС регионального характера введен в Хасанском муниципальном округе», - написало Правительство на официальном сайте.

Глава региона Олег Кожемяко лично следил за выполнением спасательных работ в Хасанском округе. По его заверениям, все пострадавшие получат помощь в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Приморском крае под воду ушло больше четырех тысяч жилых домов. Больше всего их в Спасском и Уссурийском городских округах.

В Уссурийске из-за произошедшего пришлось эвакуировать целый детский лагерь «Астероид». Там находились 150 детей, которым пришлось закончить свой отдых на девять дней раньше срока.