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В Уссурийске из-за наводнения эвакуировали детский лагерь

Елизавета Кондрикова
04:24 13.08.2023
В настоящий момент воды в лагере нет, администрация лагеря решила перестраховаться ради безопасности 150 детей.
В Уссурийске из-за наводнения эвакуировали детский лагерь
© Фото: ТРК «Звезда»
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В Уссурийске, наиболее пострадавшем от наводнения городе Приморья, эвакуировали детский лагерь «Астероид». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Там не было воды, и сегодня тоже нормальная обстановка, но мы предпочли перестраховаться», - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в лагере находились 150 детей, их смена закончилась на девять дней раньше из-за сильнейших паводков в городе. Более 100 детей забрали родители, еще 37 разместили в общежитии колледжа.

Утром в субботу стало известно о прорыве в Уссурийске дамбы, которая сдерживала мощный паводок. В город хлынул сильнейший поток воды. Сегодня в Приморье также была направлена Оперативная группа МЧС России для координации работ по ликвидации последствий наводнения. Подтопленными оказались более 500 частных домов.

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