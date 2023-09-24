В России треть родителей намерены ограничивать время использования детьми ИИ

Они опасаются, что подростки потеряют способность находить информацию и оценивать ее критически.

© Фото: Felix Kästle, dpa, Globallookpress

В России среди родителей школьников провели опрос об отношении к увлечению их же детей технологиями искусственного интеллекта. Выяснилось, что 31% интервьюируемых намерены ограничивать время использования подростками нейросетей. Об этом сообщает RT.

При этом 32% родителей относятся нейтрально к подобному увлечению, а поддерживают его - 23%. Выступающие за ограничения опасаются, что дети потеряют способность находить информацию и оценивать ее критически.

Также в ходе опроса выяснилось, что 28% школьников уже используют нейросети для учебы. Искусственный интеллект часто используют для написания сочинений или докладов.

Напомним, в июне этого года заместитель главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов заявил, что в России идет разработка полноценного закона об искусственном интеллекте.

По его словам, эта сфера должна регулироваться, так как связана с рисками. А внедрение искусственного интеллекта должно происходить при равном внимании к безопасности и экономической эффективности.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе со «Звездой» заявил, что ряд профессий может оказаться на грани исчезновения из-за развития нейросетей и искусственного интеллекта. Риск, в частности, есть для младших программистов, которые выполняли простые функции.