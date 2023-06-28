Замглавы Минцифры сообщил о разработке в России закона об искусственном интеллекте

Александр Шойтов заявил, что внедрение ИИ должно происходить при балансе безопасности и экономической эффективности.

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В России идет разработка полноценного закона об искусственном интеллекте. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.

По его словам, эта сфера очевидным образом должна регулироваться. Один из примеров такого регулирования - обезличивание данных.

Шойтов считает, что любая высокая технология связана с рисками. Внедрение искусственного интеллекта должно происходить при равном внимании к безопасности и экономической эффективности, сказал он.

Ранее больше тысячи IT-экспертов со всего мира подписали письмо с требованием приостановить развитие ИИ до выработки определенных норм безопасности. В их числе были основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк. По их мнению, ИИ приходит в каналы, по которым люди получают информацию о мире. Это чревато тем, когда он начнет распространять ложь и пропаганду, люди потеряют контроль над своей цивилизацией.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США используют ИИ для контроля за российскими СМИ.