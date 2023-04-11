Эксперт Косарев заявил о революционном развитии ИИ в течение пяти лет

По словам эксперта в области кибербезопасности, сообщения о «болезни Альцгеймера» у ИИ говорят о его стремительном развитии и о том, как общество меняет свое отношение к программам.

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Руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФЦМН ФМБА Елена Катунина заявила, что самые современные модели искусственного интеллекта могут тоже «заболеть болезнью Альцгеймера» - из-за программного сбоя начать все забывать. Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев рассказал «Звезде», что подобные высказывания указывают на то, что в ближайшее время ИИ может кардинально изменить человеческую жизнь.

«Попытка отождествить искусственный интеллект, программу, с человеческими болезнями - это не просто аналогия. Это важный признак приближения существенных социальных изменений в нашем обществе... Сказано все верно. Очень скоро - думаю, что в течение пяти лет - у нас появятся индивидуальные помощники, в которых будет информация о всей нашей жизни, мыслях, эмоциях. Анализируя эту информацию, ИИ будет давать ответы конкретно для нас - как поступать, что говорить, где жить, чему учиться и о чем думать, чтобы чувствовать себя хорошо. Это высказывание - предвестник всех этих изменений», - заявил Косарев.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин заявил, что ряд профессий может оказаться на грани исчезновения из-за развития нейросетей и искусственного интеллекта. Риск, в частности, есть для младших программистов, которые выполняли простые функции.